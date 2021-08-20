İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Ağustos Cuma hava durumu....

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. İşte 20 Ağustos cuma hava durumu....