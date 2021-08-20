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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Ağustos Cuma hava durumu....

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Ağustos Cuma hava durumu....

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. İşte 20 Ağustos cuma hava durumu....

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 08:39 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 08:39
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Ağustos Cuma hava durumu....

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Ağustos Cuma hava durumu....

MARMARA

Parçalı bulutlu, Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Ağustos Cuma hava durumu....

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Ağustos Cuma hava durumu....

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Ağustos Cuma hava durumu....

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

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