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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Aralık Pazar hava durumu...

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Aralık Pazar hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir illerinin kuzey ilçelerinin yağmurlu, bu sabah saatlerinde Van,Kars ve Iğdır çevreleri ile Ağrı'nın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 20 Aralık Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 08:47 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 08:52
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Aralık Pazar hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji bugünün hava tahmin durumunu yayınladı. İşte 20 Aralık Pazar hava durumu....

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İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Aralık Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli,Balıkesir ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Aralık Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece Muğla çevrelerinin çok bulutlu, Muğla'nın kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, gece çok bulutlu, kıyı ilçeleri sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Aralık Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sisli

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Aralık Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile beraber buzlanma ve don hadiseleri bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

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Günlük burç yorumları - 20 Aralık Pazar
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