İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Aralık Pazar hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir illerinin kuzey ilçelerinin yağmurlu, bu sabah saatlerinde Van,Kars ve Iğdır çevreleri ile Ağrı'nın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 20 Aralık Pazar hava durumu...