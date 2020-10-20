İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Ekim Salı hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı