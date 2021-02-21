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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 21 Şubat Pazar hava durumu...

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 21 Şubat Pazar hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun doğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyı kesimlerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. İşte 21 Şubat Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 08:32 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 08:37
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 21 Şubat Pazar hava durumu...

ZİRAİ DON UYARISI: Zirai faaliyetlerin devam ettiği kıyı kesimlerde (Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz) hafif, Karadeniz kıyı kesiminde hafif yer yer orta, iç kesimlerde orta yer yer kuvvetli zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 21 Şubat Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 21 Şubat Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 21 Şubat Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu, batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Antalya'nın batı kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Göller Yöresi'nde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu, batı kıyı kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 21 Şubat Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 4°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Az bulutlu

KONYA °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

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