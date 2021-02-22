İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 22 Şubat Pazartesi hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Güney Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya'nın batı kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. İşte 22 Şubat Pazartesi hava durumu...