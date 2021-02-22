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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 22 Şubat Pazartesi hava durumu...

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 22 Şubat Pazartesi hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Güney Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya'nın batı kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. İşte 22 Şubat Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 08:31 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 08:35
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 22 Şubat Pazartesi hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 22 Şubat Pazartesi hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Az bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 22 Şubat Pazartesi hava durumu...

EGE

Az bulutlu, Güney Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 15°C

Az bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 22 Şubat Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu, Antalya'nın batı kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Göller yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Az bulutlu, batı kıyıları yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 14°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Az bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 22 Şubat Pazartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 7°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Az bulutlu

KONYA °C, 8°C

Az bulutlu

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