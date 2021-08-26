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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 26 Ağustos Perşembe hava durumu...

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 26 Ağustos Perşembe hava durumu...

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Kırklareli, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 26 Ağustos Perşembe hava durumu....

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 08:42 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 08:43
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 26 Ağustos Perşembe hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 26 Ağustos Perşembe hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 26 Ağustos Perşembe hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 26 Ağustos Perşembe hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 26 Ağustos Perşembe hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

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