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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Kasım Pazartesi hava durumu...

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Kasım Pazartesi hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Antalya ve Isparta çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 30 Kasım Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 08:41
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Kasım Pazartesi hava durumu...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Kasım Pazartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzeyi ile gece saatlerinde bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km)olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Kasım Pazartesi hava durumu...

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km)olarak eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Kasım Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Kasım Pazartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

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30 sn kaldı Günlük burç yorumları - 30 Kasım Pazartesi
Günlük burç yorumları - 30 Kasım Pazartesi
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