İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Kasım Pazartesi hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Antalya ve Isparta çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 30 Kasım Pazartesi hava durumu...