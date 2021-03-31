  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 31 Mart Çarşamba hava durumu...

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 31 Mart Çarşamba hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz ile Bolu, Düzce ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. İşte 31 Mart Çarşamba hava durumu...

Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 08:28 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 08:32
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 31 Mart Çarşamba hava durumu...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ve İzmir'in kuzey kesimlerinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 31 Mart Çarşamba hava durumu...

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısına fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 31 Mart Çarşamba hava durumu...

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), İzmir'in kuzey kesimlerinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 31 Mart Çarşamba hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 31 Mart Çarşamba hava durumu...

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİVAS °C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Acılı ailenin feryadı yürekleri dağladı
Acılı ailenin feryadı yürekleri dağladı