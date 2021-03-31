İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 31 Mart Çarşamba hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı