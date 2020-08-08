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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 8 Ağustos Cumartesi hava durumu...

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 8 Ağustos Cumartesi hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Balıkesir, Bursa ve Kütahya çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İşte 8 Ağustos Cumartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 10:40 Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 10:45
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 8 Ağustos Cumartesi hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: İç Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

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İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 8 Ağustos Cumartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Balıkesir ve Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 8 Ağustos Cumartesi hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

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İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 8 Ağustos Cumartesi hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

OSMANİYE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 8 Ağustos Cumartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

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