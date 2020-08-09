İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 9 Ağustos hava durumu...

EGE

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Kütahya, Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli ve Uşak çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 36°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı