  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 9 Mayıs Pazar hava durumu...

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 9 Mayıs Pazar hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yeğışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (30-60 kg/m2) bekleniyor. İşte 9 Mayıs Pazar hava durumu....

Giriş Tarihi: 9 Mayıs 2021 Pazar 09:28 Güncelleme Tarihi: 9 Mayıs 2021 Pazar 09:32
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 9 Mayıs Pazar hava durumu...

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması (30-60 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuzey ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 9 Mayıs Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 9 Mayıs Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 9 Mayıs Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 9 Mayıs Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir elektrik kesintisi 9 Mayıs Pazar
İzmir elektrik kesintisi 9 Mayıs Pazar