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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 5 Ekim Salı hava durumu....

İzmir hava durumu! Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 5 Ekim Salı hava durumu....

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, Kırklareli kıyıları ile Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinde (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Sinop, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Samsun'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 5 Ekim Salı hava durumu....

Giriş Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 08:56 Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 08:56
İzmir hava durumu! Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 5 Ekim Salı hava durumu....

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu! Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 5 Ekim Salı hava durumu....

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, Kırklareli kıyıları ile Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 5 Ekim Salı hava durumu....

EGE

Az bulutlu ve açık, iç ve kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 5 Ekim Salı hava durumu....

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 5 Ekim Salı hava durumu....

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 19°C

Az bulutlu

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