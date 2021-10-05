İzmir hava durumu! Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 5 Ekim Salı hava durumu....

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, Kırklareli kıyıları ile Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinde (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Sinop, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Samsun'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 5 Ekim Salı hava durumu....