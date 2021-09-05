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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 5 Eylül Pazar hava durumu....

İzmir hava durumu! Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 5 Eylül Pazar hava durumu....

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İşte 5 Eylül Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 09:03 Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 09:04
İzmir hava durumu! Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 5 Eylül Pazar hava durumu....

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, yarın zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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İzmir hava durumu! Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 5 Eylül Pazar hava durumu....

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 5 Eylül Pazar hava durumu....

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 5 Eylül Pazar hava durumu....

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 5 Eylül Pazar hava durumu....

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 26°C

Az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu

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