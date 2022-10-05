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Haberler Galeri İzmir hava durumu Ekim Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu Ekim Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün yağış bekleniyor mu? Ege'de sıcaklar düşüyor mu? Hangi illerde yağmur var? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi (Eskişehir hariç), Karadeniz ile Konya'nın kuzeyi, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güney, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Konya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. İşte 5 Ekim Çarşamba hava durumu...

Giriş Tarihi: 5 Ekim 2022 Çarşamba 09:02 Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2022 Çarşamba 09:05
İzmir hava durumu Ekim Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Konya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını , yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir..

TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu Ekim Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İzmir hava durumu Ekim Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu Ekim Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu Ekim Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin (Eskişehir hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Ankara'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Konya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

SİVAS °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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