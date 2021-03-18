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Haberler Galeri İzmir hava durumu! İşte 18 Mart Perşembe hava durumu...

İzmir hava durumu! İşte 18 Mart Perşembe hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Isparta, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur, öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İşte 18 Mart Perşembe hava durumu...

Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 08:42 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 08:47
İzmir hava durumu! İşte 18 Mart Perşembe hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur, öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklendiğinden sel, su basını, ulaşımda aksamalar vb.olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir hava durumu! İşte 18 Mart Perşembe hava durumu...

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

İzmir hava durumu! İşte 18 Mart Perşembe hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! İşte 18 Mart Perşembe hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Isparta çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz' de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü yağışlı

HATAY °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

İzmir hava durumu! İşte 18 Mart Perşembe hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

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