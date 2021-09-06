İzmir hava durumu! Meteoroloji'den Ege'ye fırtına uyarısı! 6 Eylül Pazartesi hava durumu....

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleri, Çanakkale'nin doğusu ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 6 Eylül Pazartesi hava durumu...