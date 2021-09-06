  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmir hava durumu! Meteoroloji'den Ege'ye fırtına uyarısı! 6 Eylül Pazartesi hava durumu....

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den Ege'ye fırtına uyarısı! 6 Eylül Pazartesi hava durumu....

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleri, Çanakkale'nin doğusu ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 6 Eylül Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 08:57 Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 08:59
İzmir hava durumu! Meteoroloji’den Ege’ye fırtına uyarısı! 6 Eylül Pazartesi hava durumu....

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir hava durumu! Meteoroloji’den Ege’ye fırtına uyarısı! 6 Eylül Pazartesi hava durumu....

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Meteoroloji’den Ege’ye fırtına uyarısı! 6 Eylül Pazartesi hava durumu....

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Meteoroloji’den Ege’ye fırtına uyarısı! 6 Eylül Pazartesi hava durumu....

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, , kuzey çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Meteoroloji’den Ege’ye fırtına uyarısı! 6 Eylül Pazartesi hava durumu....

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Günlük burç yorumları - 6 Eylül Pazartesi
Günlük burç yorumları - 6 Eylül Pazartesi