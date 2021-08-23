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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Meteoroloji'den Ege'ye uyarı! İşte 23 Ağustos Pazartesi hava durumu....

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den Ege'ye uyarı! İşte 23 Ağustos Pazartesi hava durumu....

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Sinop, Tokat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. İşte 23 Ağustos Pazartesi hava durumu....

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 08:53
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den Ege'ye uyarı! İşte 23 Ağustos Pazartesi hava durumu....

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den Ege'ye uyarı! İşte 23 Ağustos Pazartesi hava durumu....

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İstanbul, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu,

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den Ege'ye uyarı! İşte 23 Ağustos Pazartesi hava durumu....

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlugeçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Parçalı bulutlu,

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den Ege'ye uyarı! İşte 23 Ağustos Pazartesi hava durumu....

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den Ege'ye uyarı! İşte 23 Ağustos Pazartesi hava durumu....

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı

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