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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 15 Ocak Pazartesi hava durumu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 15 Ocak Pazartesi hava durumu

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Balıkesir, Çanakkale'nin iç kesimleri, Muğla, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Elazığ, Muş, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kütahya ve Afyon çevrelerinde yoğun kar, Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. İşte 15 Şubat Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 08:36 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 08:40
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 15 Ocak Pazartesi hava durumu

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kütahya ve Afyon çevrelerinde yoğun kar(kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 15 Ocak Pazartesi hava durumu

MARMARA

Çok bulutlu, doğu kesimlerinin yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 2°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 2°C

Çok bulutlu ve yoğun olmak üzere kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 0°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 1°C

Çok bulutlu ve yoğun olmak üzere kar yağışlı

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 15 Ocak Pazartesi hava durumu

EGE

Çok bulutlu, Kuzey ve İç Ege ile sabah saatlerinde Muğla çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İzmir'in batısında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Kütahya ve Afyon çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yoğun olmak üzere kar yağışlı

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batısının yağmurlu, kuzey kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MANİSA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 15 Ocak Pazartesi hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde yoğun olmak üzere kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer yoğun olması bekleniyor.

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 15 Ocak Pazartesi hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatı kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

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