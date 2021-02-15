İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 15 Şubat Pazartesi hava durumu

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Balıkesir, Çanakkale'nin iç kesimleri, Muğla, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Elazığ, Muş, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kütahya ve Afyon çevrelerinde yoğun kar, Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. İşte 15 Şubat Pazartesi hava durumu...