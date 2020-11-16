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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 16 Kasım Pazartesi hava durumu...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 16 Kasım Pazartesi hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Mardin çevrelerinin sağanak yağışlı; Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. İşte 16 Kasım Pazartesi hava durumu....

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 08:18 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 08:24
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 16 Kasım Pazartesi hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 16 Kasım Pazartesi hava durumu...

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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 16 Kasım Pazartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 16 Kasım Pazartesi hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 16 Kasım Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 16 Kasım Pazartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

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