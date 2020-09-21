İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 21 Eylül Pazartesi hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu, kuzey ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri, Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı