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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 21 Eylül Pazartesi hava durumu...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 21 Eylül Pazartesi hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri, Bursa'nın doğusu, Bursa, Sakarya, Bilecik, Osmaniye, Ordu, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri, Niğde'nin doğu ilçeleri, Kayseri'nin güney kesimleri ve Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 21 Eylül Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 08:43 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 08:48
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 21 Eylül Pazartesi hava durumu...

Rüzgarın; Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 21 Eylül Pazartesi hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu, kuzey ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri, Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 21 Eylül Pazartesi hava durumu...

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 21 Eylül Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, kuzeyinin yüksekleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 21 Eylül Pazartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri, Ankara'nın batı kesimleri, Niğde'nin Doğu kesimleri ile Kayseri'nin güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, batı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

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