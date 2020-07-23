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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 23 Temmuz Perşembe hava durumu...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 23 Temmuz Perşembe hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar; Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İşte 23 Temmuz Perşembe hava durumu...

Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2020 Perşembe 09:35 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2020 Perşembe 09:41
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 23 Temmuz Perşembe hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış ve rüzgara karşı uyardı. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Deniz ulaşımında aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 23 Temmuz Perşembe hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatısında yer yer kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 23 Temmuz Perşembe hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli(40-60 km / sa) olarak esmesi bekleniyor.

İZMİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 23 Temmuz Perşembe hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 23 Temmuz Perşembe hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

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