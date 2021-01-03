İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 3 Ocak Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu