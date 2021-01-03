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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 3 Ocak Pazar hava durumu...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 3 Ocak Pazar hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batısının parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 3 Ocak Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2021 Pazar 08:56 Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2021 Pazar 09:01
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 3 Ocak Pazar hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 3 Ocak Pazar hava durumu....

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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 3 Ocak Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 3 Ocak Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 3 Ocak Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 3 Ocak Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

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