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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! İşte 9 Ağustos Pazartesi hava durumu....

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! İşte 9 Ağustos Pazartesi hava durumu....

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göreÜlkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir. İşte 9 Ağustos Pazartesi hava durumu....

Giriş Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 08:32 Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 08:38
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! İşte 9 Ağustos Pazartesi hava durumu....

KUVVETLİ VE YER ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! İşte 9 Ağustos Pazartesi hava durumu....

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! İşte 9 Ağustos Pazartesi hava durumu....

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! İşte 9 Ağustos Pazartesi hava durumu....

AKDENİZ

Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Adana'nın kuzey çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu

BURDUR °C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! İşte 9 Ağustos Pazartesi hava durumu....

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

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