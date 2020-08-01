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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! İşte 1 Ağustos Cumartesi hava durumu...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! İşte 1 Ağustos Cumartesi hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz,Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın iç kesimleri ile Sakarya ve Kocaeli'nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 1 Ağustos Cumartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 1 Ağustos 2020 Cumartesi 09:08 Güncelleme Tarihi: 1 Ağustos 2020 Cumartesi 09:14
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! İşte 1 Ağustos Cumartesi hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusunda kısa süreli kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! İşte 1 Ağustos Cumartesi hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık,zamanla Trakya parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın iç kesimleri ile Sakarya ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! İşte 1 Ağustos Cumartesi hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! İşte 1 Ağustos Cumartesi hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

OSMANİYE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! İşte 1 Ağustos Cumartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

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