İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! İşte 1 Ağustos Cumartesi hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz,Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın iç kesimleri ile Sakarya ve Kocaeli'nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 1 Ağustos Cumartesi hava durumu...