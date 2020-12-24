İzmir hava durumu! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 24 Aralık Perşembe hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ankara çevreleri ile Çankırı'nın batı kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri başta olmak üzere il geneli hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı ilçeleri hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu