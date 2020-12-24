İzmir hava durumu! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 24 Aralık Perşembe hava durumu

İzmir'de bugün yağış var mı? Hangi illerde sağanak bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Ordu çevreleri ile sabah saatlerinde Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya, Bolu, Ankara ve Çankırı'nın batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, Düzce çevrelerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Ankara, Bolu, Karabük ve Çankırı'nın batısında hafif kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 24 Aralık Perşembe hava durumu...