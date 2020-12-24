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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 24 Aralık Perşembe hava durumu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 24 Aralık Perşembe hava durumu

İzmir'de bugün yağış var mı? Hangi illerde sağanak bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Ordu çevreleri ile sabah saatlerinde Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya, Bolu, Ankara ve Çankırı'nın batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, Düzce çevrelerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Ankara, Bolu, Karabük ve Çankırı'nın batısında hafif kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 24 Aralık Perşembe hava durumu...

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 08:50 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 08:55
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 24 Aralık Perşembe hava durumu

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 24 Aralık Perşembe hava durumu...

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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 24 Aralık Perşembe hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Çok bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 24 Aralık Perşembe hava durumu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 24 Aralık Perşembe hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Göller yöresinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu

HATAY °C, 12°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 24 Aralık Perşembe hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ankara çevreleri ile Çankırı'nın batı kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri başta olmak üzere il geneli hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı ilçeleri hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

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30 sn kaldı Günlük burç yorumları - 24 Aralık Perşembe
Günlük burç yorumları - 24 Aralık Perşembe