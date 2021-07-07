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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 7 Temmuz Çarşamba hava durumu...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 7 Temmuz Çarşamba hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 7 Temmuz Çarşamba hava durumu...

Giriş Tarihi: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 08:44
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 7 Temmuz Çarşamba hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 7 Temmuz Çarşamba hava durumu...

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 36°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 7 Temmuz Çarşamba hava durumu...

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 7 Temmuz Çarşamba hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 7 Temmuz Çarşamba hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

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