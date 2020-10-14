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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İşte 14 Ekim Çarşamba hava durumu...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İşte 14 Ekim Çarşamba hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi ile Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Antalya, Burdur, Eskişehir ve Ordu çevreleri ile Çankırı'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 14 Ekim Perşembe hava durumu...

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 08:46 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 08:52
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İşte 14 Ekim Çarşamba hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de ve Ege'de yağış var mı? soruları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayınladı.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İşte 14 Ekim Çarşamba hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Çanakkale, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İşte 14 Ekim Çarşamba hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İşte 14 Ekim Çarşamba hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Burdur çevreleri, öğle saatlerinden sonra Antalya çevreleri ile gece saatlerinde İskenderun Körfezi'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde İskenderun Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İşte 14 Ekim Çarşamba hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Eskişehir çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

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