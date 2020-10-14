İzmir hava durumu! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İşte 14 Ekim Çarşamba hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de ve Ege'de yağış var mı? soruları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayınladı.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.