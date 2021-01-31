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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Meteoroloji'den şiddetli yağış ve fırtına uyarısı! İşte 31 Ocak Pazar hava durumu...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den şiddetli yağış ve fırtına uyarısı! İşte 31 Ocak Pazar hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu(Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Antalya,Sivas, Nevşehir, Isparta, Niğde, Kayseri, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu'un iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli sağanak Doğu Anadolu'nun güneyi ile Günaydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 31 Ocak Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 09:16 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 09:21
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den şiddetli yağış ve fırtına uyarısı! İşte 31 Ocak Pazar hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına(40-70 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den şiddetli yağış ve fırtına uyarısı! İşte 31 Ocak Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına(40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den şiddetli yağış ve fırtına uyarısı! İşte 31 Ocak Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına(40-70 km/saat şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den şiddetli yağış ve fırtına uyarısı! İşte 31 Ocak Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Parçelı ve çok bulutlu Doğu Akdeniz'in doğusu ve Isparta çevreleri ile gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ise yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den şiddetli yağış ve fırtına uyarısı! İşte 31 Ocak Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Nevşehir, Sivas, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 2°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

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