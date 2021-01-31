İzmir hava durumu! Meteoroloji'den şiddetli yağış ve fırtına uyarısı! İşte 31 Ocak Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Parçelı ve çok bulutlu Doğu Akdeniz'in doğusu ve Isparta çevreleri ile gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ise yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı