  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı! İşte 28 Temmuz Salı hava durumu...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı! İşte 28 Temmuz Salı hava durumu...

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 28 Temmuz Salı hava durumu...

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2020 Salı 10:22 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020 Salı 10:27
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı! İşte 28 Temmuz Salı hava durumu...

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize ve Artvin kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Kıyı Ege ve Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli olarak fırtına (60-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı! İşte 28 Temmuz Salı hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde akşam saatlerine kadar kuzeydoğudan kuvvetli(40-60km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı! İşte 28 Temmuz Salı hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar Kıyı Ege'de kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı! İşte 28 Temmuz Salı hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı! İşte 28 Temmuz Salı hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir'de elektrik kesintisi 28 Temmuz Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir'de elektrik kesintisi 28 Temmuz Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
  • SON DAKİKA