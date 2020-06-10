İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İşte 10 Haziran Çarşamba hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu