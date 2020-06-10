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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İşte 10 Haziran Çarşamba hava durumu...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İşte 10 Haziran Çarşamba hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Edirne, Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Erzincan ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 10 Haziran Çarşamba hava durumu...

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2020 Çarşamba 09:35 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020 Çarşamba 09:43
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İşte 10 Haziran Çarşamba hava durumu...

Normalleşme ile birlikte yaz tatili planları da yapılmaya başlandı. Tatil için en çok tercih edilen yer olan Ege'nin hava durumu nasıl merak ediliyor. İzmir ve Muğla'da hava sıcaklıkları artacak mı? Bugün hava nasıl olacak? Sağanak yağış var mı? İşte 10 Haziran Çarşamba hava durumu...

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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İşte 10 Haziran Çarşamba hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İşte 10 Haziran Çarşamba hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İşte 10 Haziran Çarşamba hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İşte 10 Haziran Çarşamba hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeyi ile zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

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30 sn kaldı Günlük burç yorumları - 10 Haziran Çarşamba
Günlük burç yorumları - 10 Haziran Çarşamba
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