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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! İşte 17 Aralık Perşembe hava durumu..

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! İşte 17 Aralık Perşembe hava durumu..

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, İstanbul'un kuzeyi, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Hatay ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan, Kars, Iğdır ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 17 Aralık Perşembe hava durumu...

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 08:41 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 08:49
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! İşte 17 Aralık Perşembe hava durumu..

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bufünün hava tahmin raporunu yayınladı.

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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! İşte 17 Aralık Perşembe hava durumu..

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Kocaeli ve Sakarya ile gece saatlerinde Bursa çevrelerinin yer yer hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! İşte 17 Aralık Perşembe hava durumu..

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İZMİR °C, 16°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! İşte 17 Aralık Perşembe hava durumu..

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! İşte 17 Aralık Perşembe hava durumu..

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 7°C

Parçalı bulutlu

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