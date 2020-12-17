İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! İşte 17 Aralık Perşembe hava durumu..

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Kocaeli ve Sakarya ile gece saatlerinde Bursa çevrelerinin yer yer hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu