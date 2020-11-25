İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! İşte 25 Kasım Çarşamba hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu