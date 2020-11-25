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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! İşte 25 Kasım Çarşamba hava durumu...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! İşte 25 Kasım Çarşamba hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Sinop ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, Gümüşhane, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 25 Kasım Çarşamba hava durumu...

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 08:44 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 08:50
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! İşte 25 Kasım Çarşamba hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 25 Kasım Çarşamba hava durumu...

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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! İşte 25 Kasım Çarşamba hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (30-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! İşte 25 Kasım Çarşamba hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! İşte 25 Kasım Çarşamba hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! İşte 25 Kasım Çarşamba hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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Günlük burç yorumları - 25 Kasım Çarşamba
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