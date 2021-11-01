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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 1 Kasım Pazartesi hava durumu...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 1 Kasım Pazartesi hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ardahan dışında) bölgeleri ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz, Güney Ege ile Güneydoğu Anadolu'nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Isparta, Aydın, Muğla, Tunceli, Muş, Bingöl çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli, olması bekleniyor. İşte1 Kasım Pazartesi hava durumu....

Giriş Tarihi: 1 Kasım 2021 Pazartesi 08:53
İzmir hava durumu! Meteoroloji’den son dakika uyarısı! 1 Kasım Pazartesi hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya, Isparta, Aydın, Muğla, Tunceli, Muş, Bingöl çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir hava durumu! Meteoroloji’den son dakika uyarısı! 1 Kasım Pazartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Meteoroloji’den son dakika uyarısı! 1 Kasım Pazartesi hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Meteoroloji’den son dakika uyarısı! 1 Kasım Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Meteoroloji’den son dakika uyarısı! 1 Kasım Pazartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

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Günlük burç yorumları - 1 Kasım Pazartesi