İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 25 Nisan Pazar hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın güney, Marmara'nın güney ve batısının, Ege Bölgesi'nin, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin, Batı Karadeniz Bölümü'nün, Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 25 Nisan Pazar hava durumu...