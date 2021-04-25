İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 25 Nisan Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kısa süreli kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı