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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 25 Nisan Pazar hava durumu...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 25 Nisan Pazar hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın güney, Marmara'nın güney ve batısının, Ege Bölgesi'nin, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin, Batı Karadeniz Bölümü'nün, Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 25 Nisan Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 08:35 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 08:39
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 25 Nisan Pazar hava durumu...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Bugün (Pazar) rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kısa süreli kuvvetli(40-60 km/sa); Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun'un güneyi, Sivas'ın doğusu, Kayseri'nin kuzeydoğusu, Malatya, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (30-60 km/saat) , kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 25 Nisan Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı veb çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kısa süreli kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 25 Nisan Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kısa süreli kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 25 Nisan Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 25 Nisan Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına, kısa süreli kuvvetli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

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