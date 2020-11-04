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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 4 Kasım Çarşamba hava durumu...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 4 Kasım Çarşamba hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Antalya, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Nevşehir ve Yozgat'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-60 kg/m2), Mersin'in doğusu, Adana il merkezi ile Kahramanmaraş'ın güney ve batısında yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor. İşte 4 Kasım Çarşamba hava durumu...

Giriş Tarihi: 4 Kasım 2020 Çarşamba 08:42 Güncelleme Tarihi: 4 Kasım 2020 Çarşamba 08:47
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 4 Kasım Çarşamba hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Nevşehir ve Yozgat'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-60 kg/m2), Mersin'in doğusu, Adana il merkezi ile Kahramanmaraş'ın güney ve batısında yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 4 Kasım Çarşamba hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 4 Kasım Çarşamba hava durumu...

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 4 Kasım Çarşamba hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile sabah saatlerinde Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'de kuvvetli (21-50 Kg/m2), Mersin'in doğusu (Tarsus, Çamlıyayla), Adana il geneli ile Kahramanmaraş'ın güney ve batısında (Andırın, Türkoğlu) yer yer çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerine kadar il genelinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 4 Kasım Çarşamba hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kayseri, Sivas ve Niğde çevreleri ile Yozgat ve Nevşehir'in doğusunda yerel kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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Günlük burç yorumları - 4 Kasım Çarşamba
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