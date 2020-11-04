İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 4 Kasım Çarşamba hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile sabah saatlerinde Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'de kuvvetli (21-50 Kg/m2), Mersin'in doğusu (Tarsus, Çamlıyayla), Adana il geneli ile Kahramanmaraş'ın güney ve batısında (Andırın, Türkoğlu) yer yer çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerine kadar il genelinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu