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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı 15 Ekim Cumartesi

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı 15 Ekim Cumartesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre bugün İzmir dahil birçok ilçede kuvvetli yağış bekleniyor. Son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kayseri, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Kastamonu, Sinop, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ile Konya'nın batısının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Muğla kıyıları, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ile Antalya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 14 Ekim Cumartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 09:15
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı 15 Ekim Cumartesi
İzmir hava durumu! Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı 15 Ekim Cumartesi

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Muğla kıyıları, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ile Antalya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı 15 Ekim Cumartesi
İzmir hava durumu! Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı 15 Ekim Cumartesi

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı 15 Ekim Cumartesi
İzmir hava durumu! Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı 15 Ekim Cumartesi

EGE

Parçalı çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla bölge genelinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Muğla kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı 15 Ekim Cumartesi
İzmir hava durumu! Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı 15 Ekim Cumartesi

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün(Cumartesi) öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı 15 Ekim Cumartesi
İzmir hava durumu! Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı 15 Ekim Cumartesi

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Ankara Eskişehir ve Konya'nın batısı ile Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde batısı aralıklı sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

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