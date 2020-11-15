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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 15 Kasım Pazar hava durumu...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 15 Kasım Pazar hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon ve Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 15 Kasım Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 08:28
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 15 Kasım Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve bulutlu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C

Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 15 Kasım Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İZMİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 15 Kasım Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor

ADANA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 15 Kasım Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 15 Kasım Pazar hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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