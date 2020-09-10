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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 10 Eylül Perşembe hava durumu...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 10 Eylül Perşembe hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Avrupa yakası kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 10 Eylül Perşembe hava durumu...

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2020 Perşembe 09:14 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2020 Perşembe 09:22
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 10 Eylül Perşembe hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 10 Eylül Perşembe hava durumu...

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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 10 Eylül Perşembe hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, İstanbul'un Avrupa yakası kıyıları ile Kırklareli kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Avrupa yakası kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 10 Eylül Perşembe hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 29°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 10 Eylül Perşembe hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 10 Eylül Perşembe hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

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