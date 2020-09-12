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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 12 Eylül Cumartesi hava durumu...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 12 Eylül Cumartesi hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii), Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük çevreleri ile Muğla'nın doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İşte 12 Eylül Cumartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 09:45
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 12 Eylül Cumartesi hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? soruları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 12 Eylül Cumartesi hava durumu...

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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 12 Eylül Cumartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 12 Eylül Cumartesi hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile Muğla'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 12 Eylül Cumartesi hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinin (Toroslar Mevkii) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 12 Eylül Cumartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve batı kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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30 sn kaldı İzmir'de su kesintisi 12 Eylül Cumartesi!
İzmir'de su kesintisi 12 Eylül Cumartesi!
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