İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 17 Mart Çarşamba hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Şanlıurfa dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii), İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak (21-50 kg/m2), Akdeniz'in 1200 m üzeri rakımlı yerleri (Toroslar mevki) ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. İşte 17 Mart Çarşamba hava durumu....