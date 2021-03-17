İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 17 Mart Çarşamba hava durumu...

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu

KONYA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİVAS °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı