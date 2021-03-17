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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 17 Mart Çarşamba hava durumu...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 17 Mart Çarşamba hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Şanlıurfa dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii), İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak (21-50 kg/m2), Akdeniz'in 1200 m üzeri rakımlı yerleri (Toroslar mevki) ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. İşte 17 Mart Çarşamba hava durumu....

Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 08:39 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 08:43
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 17 Mart Çarşamba hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak (21-50 kg/m2), Akdeniz'in 1200 m üzeri rakımlı yerleri (Toroslar mevki) ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden sel, su basını, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ile kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 17 Mart Çarşamba hava durumu...

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 17 Mart Çarşamba hava durumu...

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarında gök gürültülü sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 17 Mart Çarşamba hava durumu...

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak (21-50 kg/m2), Akdeniz'in 1200 m üzeri rakımlı yerlerinde (Toroslar mevki) kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

HATAY °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, sabah ilk saatlerde yüksek kesimleri kar yağışlı

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 17 Mart Çarşamba hava durumu...

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu

KONYA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİVAS °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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