İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 4 Ağustos Salı hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde Osmaniye ve K. Maraş'ın batısı ile bu sabah saatlerinde Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

OSMANİYE °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı