İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 4 Ağustos Salı hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon'un doğusu, Rize, Osmaniye, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 4 Ağustos Salı hava durumu...