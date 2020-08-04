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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 4 Ağustos Salı hava durumu...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 4 Ağustos Salı hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon'un doğusu, Rize, Osmaniye, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 4 Ağustos Salı hava durumu...

Giriş Tarihi: 4 Ağustos 2020 Salı 09:29 Güncelleme Tarihi: 4 Ağustos 2020 Salı 09:37
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 4 Ağustos Salı hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla Güneydoğu Anadolu'da batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 4 Ağustos Salı hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 4 Ağustos Salı hava durumu...

EGE

Genellikle az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 4 Ağustos Salı hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde Osmaniye ve K. Maraş'ın batısı ile bu sabah saatlerinde Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

OSMANİYE °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 4 Ağustos Salı hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

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