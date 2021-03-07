İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere yağış uyarısı! 7 Mart Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu