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Haberler Galeri İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere yağış uyarısı! 7 Mart Pazar hava durumu...

İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere yağış uyarısı! 7 Mart Pazar hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van, Muş, Bitlis, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Eskişehir, Malatya, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Osmaniye ve Rize çevreleri ile Hatay ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. İşte 7 Mart Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 7 Mart 2021 Pazar 08:51 Güncelleme Tarihi: 7 Mart 2021 Pazar 08:56
İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere yağış uyarısı! 7 Mart Pazar hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Osmaniye ve Rize çevreleri ile Hatay ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere yağış uyarısı! 7 Mart Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere yağış uyarısı! 7 Mart Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere yağış uyarısı! 7 Mart Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ADANA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile gece saatlerinde il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere yağış uyarısı! 7 Mart Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

NEVŞEHİR °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

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