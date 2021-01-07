İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 7 Ocak Perşembe hava durumu...

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ile Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu