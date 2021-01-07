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Haberler Galeri İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 7 Ocak Perşembe hava durumu...

İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 7 Ocak Perşembe hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli Çanakkale ve Muğla çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 7 Ocak Perşembe hava durumu...

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2021 Perşembe 08:52 Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2021 Perşembe 08:57
İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 7 Ocak Perşembe hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumu raporunu paylaştı. İşte 7 Ocak Perşembe hava durumu....

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İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 7 Ocak Perşembe hava durumu...

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 7 Ocak Perşembe hava durumu...

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ile Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 7 Ocak Perşembe hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 7 Ocak Perşembe hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

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Günlük burç yorumları - 7 Ocak Perşembe