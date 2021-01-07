İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 7 Ocak Perşembe hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli Çanakkale ve Muğla çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 7 Ocak Perşembe hava durumu...