İzmir hava durumu! O illere kar yağışı uyarısı! 25 Şubat Perşembe hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağmurlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı,bu sabah ilk saatlerde İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. İşte 25 Şubat Perşembe hava durumu...