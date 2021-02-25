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Haberler Galeri İzmir hava durumu! O illere kar yağışı uyarısı! 25 Şubat Perşembe hava durumu nasıl olacak?

İzmir hava durumu! O illere kar yağışı uyarısı! 25 Şubat Perşembe hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağmurlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı,bu sabah ilk saatlerde İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. İşte 25 Şubat Perşembe hava durumu...

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 08:55 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 09:01
İzmir hava durumu! O illere kar yağışı uyarısı! 25 Şubat Perşembe hava durumu nasıl olacak?

ÇIĞ UYARISI: Serin ve yağışlı hava kütlesinin yurdumuzu terk etmesiyle yurdun doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının ve güneşlenmenin artması beklendiğinden kalın kar örtüsü bulunan yüksek ve dik yamaçlardaki çığ oluşum riskinin artacağı değerlendirilmektedir. Çığ nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu! O illere kar yağışı uyarısı! 25 Şubat Perşembe hava durumu nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde İstanbul ve Kocaeli çevreleri hafif yağmurlu geçecek. Bölge genelinin sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu,

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu,

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

İzmir hava durumu! O illere kar yağışı uyarısı! 25 Şubat Perşembe hava durumu nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 15°C

Az bulutlu

İzmir hava durumu! O illere kar yağışı uyarısı! 25 Şubat Perşembe hava durumu nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 11°C

Az bulutlu

İzmir hava durumu! O illere kar yağışı uyarısı! 25 Şubat Perşembe hava durumu nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Az bulutlu

KONYA °C, 11°C

Az bulutlu

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30 sn kaldı İzmir elektrik kesintisi 25 Şubat Perşembe
İzmir elektrik kesintisi 25 Şubat Perşembe