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Haberler Galeri İzmir hava durumu! O illere kuvvetli yağış geliyor! İşte 8 Mayıs Cumartesi hava durumu...

İzmir hava durumu! O illere kuvvetli yağış geliyor! İşte 8 Mayıs Cumartesi hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Toroslar mevkii ile Kütahya ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Çankırı, akşam ve gece saatlerinde Çorum, Amasya, Tokat, Çankırı, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İşte 8 Mayıs Cumartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 08:57 Güncelleme Tarihi: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 09:03
İzmir hava durumu! O illere kuvvetli yağış geliyor! İşte 8 Mayıs Cumartesi hava durumu...

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Çankırı, akşam ve gece saatlerinde Çorum, Amasya, Tokat, Çankırı, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir hava durumu! O illere kuvvetli yağış geliyor! İşte 8 Mayıs Cumartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! O illere kuvvetli yağış geliyor! İşte 8 Mayıs Cumartesi hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Güney Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu

İzmir hava durumu! O illere kuvvetli yağış geliyor! İşte 8 Mayıs Cumartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra orta ve doğu Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! O illere kuvvetli yağış geliyor! İşte 8 Mayıs Cumartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Çankırı ve Ankara'nın batısı ile akşam ve gece saatlerinde Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Kayseri ve Ankara il genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri, akşam ve gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

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