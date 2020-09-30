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Haberler Galeri İzmir hava durumu! O illere sağanak yağış uyarısı! İşte 30 Eylül Çarşamba hava durumu...

İzmir hava durumu! O illere sağanak yağış uyarısı! İşte 30 Eylül Çarşamba hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. İşte 30 Eylül Çarşamba hava durumu...

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 11:17 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 11:24
İzmir hava durumu! O illere sağanak yağış uyarısı! İşte 30 Eylül Çarşamba hava durumu...

Yağışların, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu! O illere sağanak yağış uyarısı! İşte 30 Eylül Çarşamba hava durumu...

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Sakarya'nın kıyı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

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İzmir hava durumu! O illere sağanak yağış uyarısı! İşte 30 Eylül Çarşamba hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu

İzmir hava durumu! O illere sağanak yağış uyarısı! İşte 30 Eylül Çarşamba hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ile Osmaniye'nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 24°C

Az bulutlu

İzmir hava durumu! O illere sağanak yağış uyarısı! İşte 30 Eylül Çarşamba hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 27°C

Az bulutlu

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