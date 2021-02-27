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İzmir-İstanbul Otoyolu'ndaki kazada ikiye bölünen otomobilden yara almadan kurtuldu

İzmir-İstanbul otoyolunda 3 otomobilin karıştığı kazada, biri ağır, 2 kişi yaralandı. Son dakika bilgisine göre, bir sürücü ise ikiye bölünen otomobilden burnu dahi kanamadan kurtuldu. kaza yerinde ikiye bölünen otomobilden düşen bir Türk Bayrağı, olay yerindeki bir trafik polisi tarafından yerden alındı. Polis memuru, bayrağı katlayıp öptükten sonra muhafaza altına aldı.

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 01:24 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 01:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





