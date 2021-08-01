İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 1 Ağustos Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler....
Giriş Tarihi: 1 Ağustos 2021 Pazar 10:19
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İzmir İZSU su kesintisi 1 Ağustos Pazar
İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'in bazı ilçelerinde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 1 Ağustos Pazar İzmir su kesintisi detayları....