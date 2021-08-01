İzmir İZSU su kesintisi 1 Ağustos Pazar

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'in bazı ilçelerinde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 1 Ağustos Pazar İzmir su kesintisi detayları....