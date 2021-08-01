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Haberler Galeri İzmir İZSU su kesintisi 1 Ağustos Pazar

İzmir İZSU su kesintisi 1 Ağustos Pazar

İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 1 Ağustos Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler....

Giriş Tarihi: 1 Ağustos 2021 Pazar 10:19
İzmir İZSU su kesintisi 1 Ağustos Pazar
İzmir İZSU su kesintisi 1 Ağustos Pazar

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'in bazı ilçelerinde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 1 Ağustos Pazar İzmir su kesintisi detayları....

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İzmir İZSU su kesintisi 1 Ağustos Pazar
İzmir İZSU su kesintisi 1 Ağustos Pazar

GÜZELBAHÇE MUSTAFA KEMAL PAŞA

01.08.2021 saat 09:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 1 Ağustos Pazar
İzmir İZSU su kesintisi 1 Ağustos Pazar

KARABAĞLAR DEVRİM, ÖZGÜR, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN, YURDOĞLU

01.08.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 1 Ağustos Pazar
İzmir İZSU su kesintisi 1 Ağustos Pazar

MENDERES SANCAKLI
01.08.2021 saat 09:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 1 Ağustos Pazar
İzmir İZSU su kesintisi 1 Ağustos Pazar

ÖDEMİŞ BOZDAĞ

01.08.2021 saat 07:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

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