İzmir İZSU su kesintisi 1 Temmuz Perşembe

Buca ilçesi Yenigün mahallesinde eskimiş ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan branşman hatlarında yenileme çalışması planlanmıştır. Bu nedenle 01.07.2021 tarihinden 10.07.2021 tarihine kadar on gün süre ile Yenigün mahallesinde Saat 14:00-17:00 arasında 3 (üç) saat sürecek su kesintisi yapılacaktır.



Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Yenigün mahallesi ve Kozağaç Mahallesi 255 Sk.