İzmir İZSU su kesintisi 1 Temmuz Perşembe

İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 1 Temmuz Perşembe İzmir su kesintisi detayları...
Giriş Tarihi: 1 Temmuz 2021 Perşembe 09:39Güncelleme Tarihi: 1 Temmuz 2021 Perşembe 09:42
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İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? izmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merakla araştırılıyor. İşte 1 Temmuz Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BERGAMA MALTEPE 01.07.2021 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA ZAFER 01.07.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN İSKELE 01.07.2021 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA 29 EKİM 01.07.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Buca ilçesi Yenigün mahallesinde eskimiş ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan branşman hatlarında yenileme çalışması planlanmıştır. Bu nedenle 01.07.2021 tarihinden 10.07.2021 tarihine kadar on gün süre ile Yenigün mahallesinde Saat 14:00-17:00 arasında 3 (üç) saat sürecek su kesintisi yapılacaktır.
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Yenigün mahallesi ve Kozağaç Mahallesi 255 Sk.