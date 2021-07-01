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Haberler Galeri İzmir İZSU su kesintisi 1 Temmuz Perşembe

İzmir İZSU su kesintisi 1 Temmuz Perşembe

İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 1 Temmuz Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 1 Temmuz 2021 Perşembe 09:39 Güncelleme Tarihi: 1 Temmuz 2021 Perşembe 09:42
İzmir İZSU su kesintisi 1 Temmuz Perşembe

İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? izmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merakla araştırılıyor. İşte 1 Temmuz Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir İZSU su kesintisi 1 Temmuz Perşembe

BERGAMA MALTEPE
01.07.2021 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BERGAMA ZAFER
01.07.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 1 Temmuz Perşembe

KARABURUN İSKELE
01.07.2021 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 1 Temmuz Perşembe

KEMALPAŞA 29 EKİM
01.07.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 1 Temmuz Perşembe

Buca ilçesi Yenigün mahallesinde eskimiş ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan branşman hatlarında yenileme çalışması planlanmıştır. Bu nedenle 01.07.2021 tarihinden 10.07.2021 tarihine kadar on gün süre ile Yenigün mahallesinde Saat 14:00-17:00 arasında 3 (üç) saat sürecek su kesintisi yapılacaktır.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Yenigün mahallesi ve Kozağaç Mahallesi 255 Sk.

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İzmir elektrik kesintisi 1 Temmuz Perşembe